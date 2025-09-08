به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری نهبندان، جلال دانش در ستاد توسعه تعاون این شهرستان، بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که با هدف کمک به اقتصاد منطقه در حوزه‌هایی مانند دامداری و شترپروری فعالیت می‌کنند، نباید تنها گذاشته شوند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان موظفند نیازهای زیرساختی سرمایه‌گذاران از جمله آب، برق و گاز را تأمین کنند، افزود: مکاتبات لازم با دستگاه‌های استانی و ملی از جمله سازمان بازرسی نیز برای جلوگیری از مشکلات آتی انجام خواهد شد.

فرماندار نهبندان همچنین بر تسریع در پیگیری مصوبات تاکید کرد و افزود: تمامی مصوبات باید حداکثر ظرف یک ماه نهایی و ابلاغ شوند.

وی گفت: حمایت از تعاونی‌ها و تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال پایدار ضروری بوده اما همه اقدامات باید در چارچوب قانون و با هماهنگی فرمانداری انجام شود.

گفتنی است؛ رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی مجتمع‌های پرواربندی شهرستان از محورهای اصلی مورد بحث در این جلسه بود.