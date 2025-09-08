ثبت ۱۰ وقف جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در قم در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر ظرفیت عظیم وقف در کشور گفت: هیچ نهادی بدون اتکا به بودجه دولتی قادر به خدمت‌رسانی در سطح و گستره‌ای مشابه سازمان اوقاف نیست و همین ویژگی، جایگاه وقف را در جامعه برجسته کرده است.

وی افزود: تنها در سال جاری بیش از ۱۸۴ میلیارد تومان از محل موقوفات در استان قم صرف اجرای نیات واقفان شده است و اعتبار در حوزه‌های مختلف همچون دارو و درمان، آزادی زندانیان، تهیه بسته‌های معیشتی و سایر امور خیر هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف قم با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه بقاع متبرکه نیز بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲۲۰ میلیارد تومان در این عرصه هزینه شده که تمامی آن از محل موقوفات مردمی تأمین شده است.

وی گفت: این حجم از خدمات‌رسانی نشان می‌دهد وقف یک ظرفیت پایدار و بی‌بدیل برای حل نیازهای جامعه در شرایط مختلف است.

اسکندری با اشاره به نقش پیشرو اوقاف استان قم در حوزه سلامت اظهار کرد: قم در زمینه دارو و درمان رتبه نخست کشور را داراست و حمایت‌های ویژه‌ای از سوی اوقاف برای بیماران و مراکز درمانی ارائه می‌شود. وی ادامه داد: در حوزه‌های دیگر همچون تهیه جهیزیه و توزیع بسته‌های معیشتی، به‌صورت ماهانه خدمات متنوعی به خانواده‌های نیازمند اختصاص می‌یابد.

وی با تاکید بر جایگاه معنوی و فرهنگی بقاع متبرکه استان قم گفت: این اماکن مقدس به تدریج در حال تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور هستند و در برگزاری آئین‌های ملی و مذهبی، محافل قرآنی، علمی و فرهنگی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف قم در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع کاربری برخی موقوفات تصریح کرد: بر اساس نیت واقف، قبرستان نو به‌طور مشخص برای دفن اموات وقف شده است و امکان تغییر کاربری آن به پارک عمومی وجود ندارد، مگر آنکه در قالب طرح‌های معوض و با رعایت موازین شرعی، اجرای نیت واقف به شکل صحیح محقق شود که در این زمینه مذاکرات و توافق‌های مناسبی صورت گرفته است.

اسکندری خاطرنشان کرد: وقف به عنوان یک خیر جاری، ظرفیت ارزشمند و مستمری در طول تاریخ برای جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در صورت بازگشت و احیای برخی عرصه‌های وقفی به چرخه اصلی خود، شاهد تحولات مهمی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.