آموزش بیش از ۲۵۰۰ بانوی خادم اربعین با محور مقاومت، زیارت و فرهنگ عراق

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کمیته‌های قرارگاه اربعین هیئت رزمندگان اسلام در حسینیه فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی‌اکبر مداحی با تشریح فعالیت‌های فرهنگی هیئت‌های رزمندگان در اربعین امسال گفت: بالغ بر ۲۰۰ موکب در هیئت‌های رزمندگان اسلام فعال هستند و هر استان یک قرارگاه اربعین دارد که در رأس آن، قرارگاه مرکزی اربعین در مرکزیت هیئت فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد فرهنگی اربعین در سال ۱۳۹۵ با مشارکت کمیته فرهنگی عراق و ایران افزود: از مجموع بیش از سه هزار موکب فعال در ایام اربعین حسینی، حدود ۱۰۰ موکب مراسمات بزرگ و شاخص برگزار می‌کنند و در اربعین امسال ۵۱ موکب از هیئت‌های رزمندگان درخواست پشتیبانی شامل اعزام سخنران و مداح داشتند.

مداحی ادامه داد: کمیته مراسم اربعین در پاسخ به این درخواست‌ها، ۶۰ سخنران و مداح را اعزام کرد، اما به دلیل تأخیر سه‌روزه در اعزام، پخش زنده برنامه‌های اربعین نیز با وقفه آغاز شد.

به گفته مسئول کمیته مراسم اربعین، این ۵۱ موکب شامل ۱۰ موکب در نجف، ۲۰ موکب در مسیر پیاده‌روی مشایه و ۲۰ موکب در کربلا بودند که در طول ۱۰ روز اربعین، روزانه سه نوبت (صبح، ظهر و شب پس از نماز جماعت) مجموعاً بیش از ۳ هزار مراسم مذهبی اجرا کردند.

مداحی اظهار داشت: در هفته اول اربعین، دعای کمیل از عمود ۲۸۵ با قرائت سیدرضا نریمانی به صورت زنده پخش شد. در شب و روز اربعین نیز دعای کمیل و دعای ندبه به‌ترتیب از شبکه قرآن و شبکه یک سیما پخش زنده شد.

به گفته وی، ۲۸ سخنرانی از خیمه‌گاه حسینی و موکب‌های هیئت ضبط و به شبکه‌های سیما ارسال شد، ۸ برنامه زنده سخنرانی و روضه از شبکه قرآن از موکب مرکزی «احباب‌الرضا (ع)» روی آنتن رفت و ۵ ارتباط زنده رادیویی هم از موکب «محبان علی‌بن‌ابیطالب (ع)» برقرار شد.

مسئول کمیته مراسم اربعین هیئت‌های رزمندگان خاطرنشان کرد: زیارت اربعین نیز در اکثریت موکب‌ها روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد. زیارت اربعین از موکب مرکزی «احباب‌الرضا (ع)» پیش از نماز ظهر با قرائت مهدی سلحشور پخش زنده از شبکه یک سیما و بعد از نماز ظهر با قرائت عباس حیدرزاده از شبکه قرآن سیما روی آنتن رفت. همچنین زیارت اربعین موکب «محبان علی‌بن‌ابیطالب (ع)» با قرائت مهدی سماواتی از شبکه افق سیما به‌صورت زنده پخش شد.

در ادامه حجت‌الاسلام احمد پناهیان، مسئول کمیته جوانان و نوجوانان قرارگاه اربعین هیئت رزمندگان اسلام با اشاره به اهمیت محتوای مراسم گفت: بر اساس روایت امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرمایند زیارت ما تنها برای تجدید عهد و میثاق بر گردن بندگان است، محور کار امسال حرکت جهادی و حماسه اربعین، همین بازآفرینی این پیمان با امام حسین (ع) قرار گرفت.

وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد عمق‌بخشی و غنا دادن به حرکت عظیم اربعین افزود: چند سالی است کمیته محتوایی اربعین اقدام به انتشار کتابی با محوریت فرهنگ عاشورایی کرده است که امسال با عنوان انا علی العهد و با ضمیمه ویژه مقاومت فلسطین و جنگ ۱۲ روزه، در اختیار مبلغین قرار گرفت.

پناهیان با بیان اینکه این کتاب شامل گزیده‌ای از آیات، روایات و بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره زیارت، اهل‌بیت (ع) و قیام حسینی است که توسط محققان کمیته محتوایی تهیه و به‌روزرسانی شده است اضافه کرد: این اثر علاوه بر اربعین امسال، در سال‌های گذشته نیز به دست مجموعه‌های فرهنگی مختلف از جمله اداره کل اوقاف، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و هیئت‌های مذهبی رسیده است.

وی افزود: هیئت‌های رزمندگان اسلام و هیئت‌های جوانان عاشورایی تحت پوشش هیئت‌های رزمندگان، امسال نسبت به سال‌های قبل محتوای پررنگ‌تری داشتند. این نتیجه فعالیت‌های آموزشی و پشتیبانی محتوایی ما در طول سال است که در ایام اربعین نمود بیشتری پیدا می‌کند.

آموزش ۲۵۴۶ بانوی خادم اربعین با محور مقاومت، زیارت و فرهنگ عراق

در ادامه، مینو اصلانی، مسئول فعالیت‌های فرهنگی بانوان، با اشاره به آموزش ۲۵۴۶ بانوی خادم اربعین گفت: این برنامه‌ها با همکاری مرکز حوزه علمیه خواهران قم به‌صورت آنلاین و آفلاین و در مدت ۱۶ ساعت برگزار شد. مباحث آموزش شامل آشنایی با فرهنگ و آداب عراق، مخاطب‌شناسی، جایگاه زن در مقاومت و موضوع غزه بود.

وی افزود: پنج نشست تخصصی ملی و بیش از ۶۰ نشست استانی، همچنین یک نشست بین‌المللی با حضور بانوانی از پاکستان، هند، عراق و ایران برگزار شد که خروجی آن انتشار کتاب مقالات، پنج مقاله علمی پژوهشی و ۲۵ مقاله علمی ترویجی است. این آثار برای اثرگذاری بیشتر در حوزه کرامت زنان، به زبان‌های عربی و انگلیسی ترجمه می‌شود.

وی ادامه داد: محور سوم فعالیت‌ها شامل تولید پنج فیلم و محتوای فرهنگی در موضوعاتی چون آداب و رسوم عراق، زیارت اربعین، احکام بانوان، مقاومت غزه و فرزندآوری بود. این تولیدات همراه با پوستر و بنر، در بخش بانوان موکب‌ها نصب شد.

اصلانی از اعزام هفت سخنران ملی و بین‌المللی به موکب‌ها، برگزاری برنامه‌های تماشاچی در صحن‌های اختصاصی بانوان در کربلا، همکاری با دبیرخانه فلسطین برای برپایی موکب مقاومت و برگزاری نشست‌های شعر آئینی در تهران، قم و کربلا با حضور ۲۲۰ شاعر خبر داد. همچنین کتاب یک کاروان، یک آسمان ستاره شامل ۴۰ قطعه شعر درباره مقدمات عاشورا و بانوان مکرم آن منتشر شده است.

روایت ۱۲ سال مستندسازی اربعین؛ از گرمای شدید تا یادداشت‌های زائران

در ادامه سردار علی محمدی، جانشین قرارگاه مرکزی اربعین و مسئول کمیته مستندسازی این قرارگاه گفت: از سال ۱۳۹۲ ثبت رسمی موکب‌های ایرانی آغاز شد و بر اساس مقررات، خروج تجهیزات از کشور تنها با مجوز ستاد بازسازی عتبات ممکن است. امسال در مجموع بیش از ۸ هزار تریلی تجهیزات از گمرک ایران به مقصد عراق خارج شد.

وی با اشاره به تغییر شرایط برپایی موکب‌ها در سال جاری افزود: به دلیل گرمای شدید، بسیاری از موکب‌ها که پیش‌تر با چادر برپا می‌شد، امسال در سازه‌های ثابت و مشترک با برادران عراقی فعالیت کردند. اکنون ۶۷ موکب مشترک داشتیم و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال آینده به ۱۰۰ موکب برسد. این کار مطابق نگاه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ میزبانی مردم عراق، انجام می‌شود.

جانشین قرارگاه مرکزی اربعین درباره فعالیت‌های کمیته گفت: تأیید، ثبت و ارزیابی عملکرد موکب‌ها، کنترل اقلام ارسالی و انطباق با قوانین عراق از جمله وظایف ماست. برای مثال، به دلیل ممنوعیت قانونی، عراق پذیرش محموله‌های سیب از ایران را ندارد و ما کاملاً مطابق قوانین میزبان عمل می‌کنیم.

محمدی افزود: کمیته مستندسازی با چهار تیم فیلم‌برداری و عکاسی، محتوای تصویری اربعین را ثبت می‌کند و یادداشت‌های زائران در قالب کتاب‌های چندصدصفحه‌ای آرشیو و منتشر می‌شود. این تجربه بیش از ۱۲ ساله نشان‌دهنده تلاش خالصانه موکب‌داران در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی است.

او همچنین به توقف ورود ۱۲۰ هزار زائر پاکستانی از مرز میرجاوه در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های امنیتی در پاکستان، این زائران امسال از حضور در مراسم محروم شدند که از نظر فرهنگی نیز خسارت‌بار بود، چرا که هر یک از آنها می‌توانست سفیر فرهنگی ایران و اربعین باشد.