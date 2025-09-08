ورزشگاه آزادی میزبان استقلال در آسیا شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به عنوان یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، خود را برای اولین دیدار آسیایی فصل آماده می‌کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو قرار است روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات بروند. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

استقلالی‌ها همچنین در اولین دیدار خانگی خود در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه ۹ مهر، باید میزبان تیم المحرق بحرین باشند. با این حال، هنوز ورزشگاه میزبان به صورت رسمی توسط باشگاه اعلام نشده است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ورزشگاه آزادی تهران را به عنوان محل برگزاری این بازی معرفی کرده است، هرچند در حال حاضر این ورزشگاه به دلیل عملیات عمرانی قادر به میزبانی مسابقات نیست.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، پیش‌تر اعلام کرده بود که دو ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد و پارس شیراز به عنوان گزینه‌های اصلی باشگاه برای میزبانی مسابقات آسیایی در نظر گرفته شده‌اند. تصمیم نهایی درباره انتخاب ورزشگاه میزبان پس از بررسی شرایط فنی و امکانات هر دو مجموعه اتخاذ خواهد شد.

با توجه به اهمیت دیدارهای استقلال در آسیا، هواداران این تیم انتظار دارند که بازی‌های استقلال در ورزشگاه آزادی برگزار شود تا تعداد تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیایند اما باید دید آیا ورزشگاه آزادی تا زمان برگزاری دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده خواهد شد یا خیر.

لازم به ذکر است که سایت AFC میزبانی استقلال مقابل الوحدات اردن و الوصل امارات هم در ورزشگاه آزادی تهران اعلام کرده است.