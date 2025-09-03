به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در حاشیه مراسم افتتاحیه کنگره فوتبال کلینیک اظهار داشت: در گفت‌وگویی که با مظفری، استاندار خراسان رضوی داشتم، یکی از گزینه‌های جدی ما برای میزبانی بازی‌های آسیایی شهر مشهد است. علاوه بر ورزشگاه امام رضا (ع)، ورزشگاه پارس شیراز نیز در فهرست گزینه‌های مدنظر قرار دارد.

وی افزود: موضوع حضور تماشاگران در ورزشگاه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا، باشگاه استقلال بیشترین آمار تماشاگر را به خود اختصاص داد و همین مسئله نشان داد که حضور هواداران چه تأثیر پررنگی دارد. بنابراین هر مکانی که بتوانیم بیشترین تماشاگر را در آن داشته باشیم، همان ورزشگاه را به عنوان میزبان انتخاب خواهیم کرد.

تاجرنیا درباره وضعیت محرومیت ریکاردو ساپینتو اظهار داشت: در باشگاه استقلال تلاش ما بیشتر بر پایه تعامل است تا اینکه مسائل را رسانه‌ای کنیم، به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های اخیر این باشگاه با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. در خصوص ساپینتو نیز نامه‌ای حقوقی به فدراسیون فوتبال ارسال کرده‌ایم. اکنون یک اختلاف‌نظر حقوقی میان کارشناسان باشگاه استقلال و فدراسیون وجود دارد. با این حال، با توجه به کار بزرگی که ساپینتو در استقلال انجام داد و اینکه در شرایطی به ایران آمد که کمتر کسی حاضر می‌شد به کشورمان سفر کند، به اعتقاد من شایسته است که با رافت بیشتری با او برخورد شود.

وی در ادامه افزود: مظفری، استاندار خراسان رضوی، قول‌های مثبتی به ما داده است و امیدواریم که باشگاه استقلال بتواند در این استان نیز فعالیت تیمداری داشته باشد. در مهرماه، تمامی رشته‌هایی که با توپ سر و کار دارند لیگ خود را آغاز می‌کنند و امیدواریم امسال حداقل یک تیم در استان خراسان داشته باشیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره محرومیت ریکاردو ساپینتو گفت: در یکی، دو روز اخیر گزارش‌های مثبتی در خصوص این پرونده دریافت کرده‌ایم و این احتمال وجود دارد که محرومیت ساپینتو کاهش یابد. امیدوارم هرچه زودتر شاهد حضور او روی نیمکت استقلال باشیم.

تاجرنیا در ادامه با اشاره به برنامه‌های نقل و انتقالاتی استقلال تصریح کرد: با توجه به سیستم فنی تیم، موضوع جذب یک مهاجم و یک هافبک بازی‌ساز مطرح است اما به نظر می‌رسد تمرکز ما بیشتر روی خرید یک هافبک بازی‌ساز باشد. در خصوص میرام پیانیچ نیز مذاکراتی صورت گرفته اما هنوز چیزی نهایی نشده است. متأسفانه به محض اینکه نام یک بازیکن در رسانه‌ها مطرح می‌شود، حاشیه‌های زیادی پیرامون او شکل می‌گیرد که کار ما را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: در مجموع، بحث نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال به مراحل پایانی رسیده است اما قصد داریم حداقل یک بازیکن دیگر جذب کنیم تا پرونده نقل و انتقالات استقلال در این پنجره بسته شود.

تاجرنیا با اشاره به شرایط استقلال اظهار داشت: با توجه به حمایت‌های خوبی که از سوی مالک باشگاه صورت گرفت، موفق شدیم یکی از بهترین ترکیب‌های تاریخ استقلال را شکل دهیم و در واقع وظیفه اصلی خود را انجام داده‌ایم. در روزهای اخیر صحبت‌هایی درباره احتمال تغییر سیستم تاکتیکی ساپینتو به ۲-۴-۴ مطرح شده و نام برخی بازیکنان نیز در همین راستا بر سر زبان‌ها افتاده است.

وی درباره وضعیت جلال‌الدین ماشاریپوف توضیح داد: ماشاریپوف بازیکن توانمندی است اما متأسفانه با مصدومیت روبه‌رو شده و نیاز فوری به جراحی دارد. اگر تصمیم بر جذب بازیکن خارجی جدید باشد، باید ابتدا با ماشاریپوف به یک تعامل برسیم. فکر می‌کنم طی روزهای آینده اخبار خوبی از باشگاه منتشر شود.

تاجرنیا ادامه داد: در حال حاضر چند نام مطرح در لیست استقلال قرار دارد که ساپینتو هم روی آنها نظر مثبت دارد و تلاش می‌کنیم حداقل یک بازیکن دیگر به جمع تیم اضافه کنیم. تیم پزشکی استقلال معتقد است ماشاریپوف باید هرچه سریع‌تر تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا آینده فوتبالی‌اش تضمین شود، اما کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان هنوز مجوز جراحی را صادر نکرده است. همین اختلاف نظرها موجب بلاتکلیفی او شده و باید منتظر باشیم تا در روزهای آینده وضعیت نهایی این بازیکن مشخص شود.