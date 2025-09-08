بندی مهم در قرارداد الحدادی با استقلال؛ منیر به دنبال ستاره شدن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «bladna» مراکش، منیر الحدادی مهاجم مراکشی - اسپانیایی، گام تازهای در دوران حرفهای خود برداشت و با امضای قراردادی به باشگاه استقلال تهران پیوست. این بازیکن ۳۰ ساله که سابقه حضور در تیم بارسلونا را دارد، انتقالش به استقلال یکی از غیرمنتظرهترین جابهجاییها در فوتبال ایران در سالهای اخیر تلقی میشود.
منیر که بازیکن آزاد بود، قراردادی دو ساله با استقلال امضا کرده است که شامل گزینه تمدید برای یک فصل دیگر نیز میشود. ارزش این قرارداد میتواند تا ۲.۵ میلیون دلار افزایش پیدا کند. استقلال در تلاش برای تقویت ترکیب خود جهت حضور در رقابتهای داخلی و آسیایی است و جذب بازیکنی با تجربه بینالمللی مانند منیر در همین راستا انجام گرفته است.
ریکاردو سا پینتو، سرمربی استقلال، جذب منیر را یک اولویت جدی دانسته و از تواناییهای چندپسته این مهاجم ابراز خرسندی کرده است. الحدادی محصول آکادمی مشهور «لاماسیا» باشگاه بارسلونا است و در سال ۲۰۱۴ اولین بازی حرفهای خود را برای این تیم انجام داد. او پس از بارسلونا در تیمهای مختلفی در لالیگا از جمله سویا، والنسیا و ختافه به میدان رفت و در مجموع ۲۶۷ بازی رسمی انجام داد. در سطح ملی هم ابتدا برای تیم ملی اسپانیا بازی کرد اما بعدها تصمیم گرفت پیراهن تیم ملی مراکش را بر تن کند.
با این انتقال، منیر فصل تازهای را در فوتبال خود آغاز میکند؛ فصلی دور از اروپا و در یکی از بزرگترین باشگاههای آسیا و او امیدوار است در استقلال نقش محوری در خط حمله داشته باشد و به ستاره اصلی تیم تبدیل شود، در حالی که پیشتر پیشنهادهایی هم از باشگاههای کرواسی و اسپانیا داشت.
