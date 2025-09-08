به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اظهار داشت: بازگشت من به استقلال در هر زمان ممکن بود و باید زودتر اتفاق می‌افتاد. در این سه سال، از هواداران و دوستانم شنیده بودم که دوست دارند من به استقلال بیایم و همین اتفاق هم افتاد. من آمده‌ام تا پروژه‌ای که تمام نکرده‌ام را به پایان برسانم.

او ادامه داد: من تمایل دارم جایی باشم که مردم، هواداران و باشگاه مرا دوست داشته باشند. در دفعه قبل موفق به کسب جام‌های مورد نظرم با استقلال نشدم و بسیاری از کارهای مورد انتظارم انجام نشد. فوتبال ورزشی است که همه دوست دارند در آن پیروز شوند.

ساپینتو افزود: در سه سال گذشته همیشه در فکر بازگشت به استقلال بوده‌ام. مدیریت باشگاه عوض شده و از تیم گذشته تنها روزبه چشمی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی و عارف غلامی باقی مانده‌اند و سایر بازیکنان جدید هستند. ما در سال اول همراه با آجرلو کارهای زیادی برای آکادمی باشگاه انجام دادیم، اما مدیران بعدی کارهای زیادی انجام ندادند.

او تصریح کرد: ما به لوازم زیادی نیاز داریم و برای اینکه وقت تلف نشود، باید یک مکان مجهز برای فیزیوتراپی و ریکاوری بازیکنان در نظر گرفته شود و این مشکلات حل شود. ما یک زمین تمرین داریم و امیدوارم تعداد زمین‌های بیشتری برای ما فراهم شود.

ساپینتو ادامه داد: امیدوارم مشکلات حل شود و رشد را در استقلال ببینیم و باشگاه با موفقیت به سال‌های رشد خود بازگردد. سه سال پیش باشگاه از لحاظ مالی شرایط خوبی نداشت، اما اکنون شرایط بسیار بهتر شده است و از تاجرنیا و هلدینگ بابت فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند تشکر می‌کنم. با اینکه خیلی دیر اقدام به جذب بازیکن شد، اما خوشحالم. فردا منیر الحدادی وارد تهران می‌شود و خوشحالم که بازیکنان خوبی داریم. ما بهترین تیم را نداریم، اما یکی از بهترین تیم‌ها را داشته‌ایم.

او افزود: همه برای قهرمانی می‌جنگند و امسال تیمی بهتری نسبت به گذشته داریم. من در سال اول حضورم در استقلال ۶ ماه پول نگرفتم و در آن دوره سه مدیرعامل عوض شد و ثبات مدیریتی نداشتیم.

ساپینتو ادامه داد: مشکلات مالی برای همه وجود دارد و با پول می‌توان بازیکنان با کیفیت جذب کرد، و ما اکنون این امکان را داریم. باید به توسعه باشگاه هم کمک کنیم و مواردی را در باشگاه توسعه دهیم. به خاطر نبود هماهنگی دو مدیرعامل، باشگاه ثبات نداشت و ما گیج شده بودیم.

او تصریح کرد: تقصیر کسی نیست و می‌دانم همه به دنبال موفقیت استقلال هستند. همان‌طور که گفتم، من استقلال را دوست دارم. دوست دارم تعداد بازیکنان کمتر باشد، در صورتی که یک دپارتمان درست و حسابی تشکیل دهیم تا بازیکنان مستعد شناسایی شوند. باید روی این مورد سرمایه‌گذاری کنیم و از الان می‌توان برای پنجره نقل‌وانتقالاتی زمستان برنامه‌ریزی کرد.

او ادامه داد: اول از همه از مهدی تاج تشکر می‌کنم. من در شرایط دشواری به تهران آمدم و آدم احساسی هستم و کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند. احساساتم را می‌دانم که چگونه کنترل کنم و بر اساس احساسی که داشتم به استقلال بازگشتم.

ساپینتو افزود: جریمه‌ای که من شدم مستحق آن نبود و در آن بازی که باعث محرومیت من شد، من برای خوشحالی رفتم سمت بازیکنانم، اما داور من را اخراج کرد، در صورتی که با کسی درگیر نشده بودم. داور چهارم آن بازی به دروغ گفت که من به او توهین کرده‌ام، در صورتی که اصلاً این‌طور نبود.