  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

منیر الحدادی تا آخر هفته در تهران؛ ITC بازیکن مشهور صادر شد

منیر الحدادی تا آخر هفته در تهران؛ ITC بازیکن مشهور صادر شد

وینگر - مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال قرار است تا آخر هفته جاری به تهران سفر کند تا به تمرینات این تیم ملحق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال آماده است تا به‌زودی از خرید جدید خود رونمایی کند. «منیر الحدادی» مهاجم شناخته‌شده فوتبال اسپانیا و بازیکن سابق بارسلونا، تا پایان هفته جاری وارد ایران خواهد شد تا به طور رسمی به جمع آبی‌پوشان تهرانی ملحق شود.

طبق هماهنگی‌های انجام شده، پس از ورود این بازیکن به تهران، مراسم معارفه و رونمایی رسمی از او در محل باشگاه استقلال برگزار خواهد شد. همچنین او به تمرینات تیم اضافه می‌شود تا هرچه سریع‌تر با کادر فنی و هم‌تیمی‌های جدیدش هماهنگ شود.

از نکات قابل توجه این انتقال، صدور کارت بازی و ITC این مهاجم مراکشی اسپانیایی است. تمامی امور مربوط به ثبت قرارداد و مجوزهای بین‌المللی این بازیکن نهایی شده و مشکلی برای همراهی او وجود ندارد. بنابراین منیر الحدادی می‌تواند تیم استقلال را در دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران برابر استقلال خوزستان همراهی کند.

با حضور این بازیکن در جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو خط حمله استقلال تقویت خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند با بهره‌گیری از تجربه و توانایی‌های مهاجم سرشناس خود، عملکرد بهتری در ادامه فصل از خود به نمایش بگذارند.

کد خبر 6583210
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها