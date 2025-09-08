کاهش دما در راه اردبیل/ هشدار بارش رگباری و رعد و برق

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) ضمن وزش باد خزری، آسمان اغلب مناطق مرکز و شمال استان ابری و مه آلود همراه با بارش پراکنده بوده و جوی پایدار را برای مناطق جنوبی استان خواهیم داشت.

وی افزود: از فردا تا عصر روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) ضمن کاهش ابرناکی جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: مجدداً از اواخر وقت روز چهارشنبه بتدریج بر میزان ابرناکی افزوده شده و ضمن ناپایداری شرایط جوی و کاهش دمای هوا در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.