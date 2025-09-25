پیش بینی هوای استان اردبیل در ۲۴ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا، جو استان تا ظهر فردا (جمعه ۴ مهر) پایدار است و آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با وزش باد ملایم تا متوسط خواهد بود. دمای هوا نیز تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: از عصر فردا با نفوذ جریانات ناپایدار شمالی که با رطوبت خزری هم همراهند، ضمن کاهش محسوس دمای هوا و افزایش میزان ابرناکی، در برخی از مناطق استان و در پاره‌ای از ساعات شاهد وزش باد شرقی، رخداد مه و بارش باران و یا باران ریزه (در نواحی و دامنه‌های مرتفع سبلان با بارش برف) خواهیم بود.

عمده بارش‌ها از نظر مکانی در نوار شرقی نیمه شمالی استان (بیشتر در شهرستان‌های بیله سوار، گرمی، نوار شرقی شهرستان مشگین شهر، نمین و نواحی منتهی به استان گیلان در منطقه حیران) و از نظر زمانی طی روز شنبه (۵ مهر) انتظار می‌رود. لازم به ذکر است که بارش‌های روز یکشنبه و صبح دوشنبه (۶ و ۷ مهر) عمدتاً پراکنده و خفیف احتمال می‌روند. همچنین سرعت وزش باد شرقی طی روز شنبه در نواحی شمالی استان قابل ملاحظه خواهد بود.

از عصر جمعه تا صبح دوشنبه، احتمال اختلال موقتی در پروازهای فرودگاه‌های استان (بویژه پروازهای هلی کوپتری) دور از انتظار نخواهد بود.

موج بارشی دیگری از روز سه شنبه (۸ مهر) استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.