پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل طی روزهای آتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل عصر چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه ۱۹ شهریور) تا ظهر فردا، جو استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان غالب مناطق استان نیمه ابری با وزش باد گاهی با افزایش ابر خواهد بود.

از بعدازظهر فردا (پنجشنبه ۲۰ شهریور) با نفوذ یک سامانه بارشی به منطقه، بتدریج بر میزان ابرها افزوده شده و در برخی مناطق استان بارش پراکنده آغاز و تا اواخر روز جمعه (۲۱ شهریور) گستره بارش (گاهی بصورت رگبار و رعدوبرق) مناطق بیشتری از استان را فراخواهد گرفت.

طی اوایل هفته آینده با تقویت جریانات شمالی، دمای هوا در سطح استان بطور محسوس (بین ۶ تا ۱۲ درجه سلسیوس) کاهش و آسمانی مه آلود، با بارش باران بطور متناوب تا صبح دوشنبه (۲۵ شهریور) در غالب مناطق استان پیش بینی می‌شود. با توجه به کاهش محسوس دما در ارتفاعات استان (بویژه در کوه سبلان) بارش بصورت برف انتظار می‌رود. براین اساس، رعایت توصیه‌های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شمارة ۲۱) تاکید می‌گردد.

تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.