به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان عصر دوشنبه در آیین معارفه دبیر جدید ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان قزوین، با اشاره به ماهیت تمدنی انقلاب اسلامی، بر ضرورت بازخوانی اندیشههای امام خمینی (ره) در مواجهه با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
عبودتیان گفت: امام خمینی (ره) سالها پیش با نگاهی حکیمانه، رژیم صهیونیستی را غده سرطانی نامید؛ تعبیری که در آن زمان حتی در ادبیات پزشکی نیز شناختهشده نبود. این نگاه پایهگذار ایدئولوژی تمدنی انقلاب اسلامی در مواجهه با نظام سلطه شد.
وی با مرور سخنان تاریخی امام از سال ۱۳۴۲ افزود: امام (ره) از همان ابتدا ماهیت پلید این رژیم را شناخت و آن را صورت انسی شیطان دانست؛ شیطانی که امروز بیش از هر زمان دیگری در حال تجلی است.
مدیرعامل بنیاد خاتمالاوصیا تاکید کرد: اگرچه سالها از آن هشدارها گذشته اما ما در عرصه فرهنگی و انقلابی از این مبنا غفلت کردهایم.
وی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب در اجلاس هشتم جنبش عدم تعهد در حراره، آن را مانیفست روابط خارجی جمهوری اسلامی دانست و گفت: در آن سخنرانی نقشه راه نابودی رژیم صهیونیستی ترسیم شد؛ الگویی که نه با یک شهر یا مجموعه خاص بلکه با اتحاد امت اسلامی از قزوین تا عراق، از تهران تا افغانستان قابل تحقق است.
عبودتیان با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین باید اولویت نخست جهان اسلام باشد، اظهار داشت: نابودی اسرائیل نهتنها مسئله اول جهان اسلام، بلکه باید مسئله اول جمهوری اسلامی و جریانهای فرهنگی انقلابی باشد.
وی با بیان اینکه همانطور که امام (ره) فرمودند ابتدا باید رژیم شاه را نابود کرد تا سایر اصلاحات دنبال شود، ادامه داد: امروز نیز باید با نابودی صورت انسی شیطان، راه برای تحقق آرمانهای اسلامی باز شود.
وی به ظرفیت عظیم بانوان در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: ظرفیتی که در خواهران بزرگوار وجود دارد در میان آقایان کمتر دیده میشود.
مدیرعامل بنیاد خاتمالاوصیا در پایان یادآور شد: اگر فعالیتهای تبلیغی در حوزه مهدویت و حجاب با نگاه تمدنی و مقابله با رژیم انجام شود، این اقدامات به مسئلهای راهبردی تبدیل خواهند شد.
