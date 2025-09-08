موج سفرهای پایانی تعطیلات و ضرورت نظارت بر بازار اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر دوشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: احصای نیازمندیها، تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر کیفیت پخت نان و فعالیت نانواییها از اولویتهای کاری مدیران در این ایام است.
وی با تأکید بر نوآوری و ارائه ایدههای تحولآفرین در حوزه تولید و مدیریت امور تنظیم بازار، خواستار الگوبرداری از تجربههای موفق سایر استانها شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از نظارتهای مستمر بر بازار عرضه اقلام ضروری بهویژه مرغ خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای تأمین نهادههای مورد نیاز مرغداریها در دست اجراست.
خلیلی با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات در آستانه بازگشایی مدارس، توجه به بهبود کمیت و کیفیت کالاهای ارائهشده را ضروری دانست.
وی در ادامه بر ضرورت دوگانهسوز کردن نانواییها و برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای کیفیت پخت نان تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی دستگاههای مرتبط شد.
