  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

موج سفرهای پایانی تعطیلات و ضرورت نظارت بر بازار اردبیل

موج سفرهای پایانی تعطیلات و ضرورت نظارت بر بازار اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: دستگاه‌های مرتبط باید با تأمین اقلام ضروری و تنظیم بازار، آمادگی لازم را برای استقبال شایسته از میهمانان پایان تابستان را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر دوشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: احصای نیازمندی‌ها، تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر کیفیت پخت نان و فعالیت نانوایی‌ها از اولویت‌های کاری مدیران در این ایام است.

وی با تأکید بر نوآوری و ارائه ایده‌های تحول‌آفرین در حوزه تولید و مدیریت امور تنظیم بازار، خواستار الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از نظارت‌های مستمر بر بازار عرضه اقلام ضروری به‌ویژه مرغ خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها در دست اجراست.

خلیلی با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات در آستانه بازگشایی مدارس، توجه به بهبود کمیت و کیفیت کالاهای ارائه‌شده را ضروری دانست.

وی در ادامه بر ضرورت دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت پخت نان تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.

کد خبر 6584012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها