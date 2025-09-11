به گزارش خبرگزاری مهر، علمای شیعه و سنی شرق خراسانرضوی در بیانیهای مشترک رسمی ضمن محکومیت شدید رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، بر لزوم انسجام و همبستگی امت اسلامی تأکید کردند.
در این بیانیهای مشترک رسمی علمای شیعه و سنی شرق خراسانرضوی آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا… (آلعمران: ۱۰۳)
ما علمای شیعه و سنی شرق خراسان رضوی، در این اجتماع عظیم و باشکوه «امت احمد» که در پایتخت وحدت کشور، شهرستان تربت جام، در محل مصلای الغدیر برگزار گردید، با توکل بر خداوند متعال و پیروی از تعالیم نورانی اسلام، بر ضرورت اساسی و حیاتی وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید مینمائیم و ضمن محکومیت شدید رژیم غاصب صهیونیستی، موارد ذیل را اعلام میداریم:
۱. اسلام دین رحمت، عدالت و برادری است که تفرقه و اختلاف را بر نمیتابد و دشمنان اسلام با ایجاد شکافهای مذهبی و قومی درصدد ضربه زدن به وحدت امت واحده و زمینه سازی برای وابسته سازی کشورهای اسلامی به نظام سلطه اند.
۲. رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، بزرگترین تهدید امنیت، کرامت و حقوق ملتهای مسلمان به ویژه ملت مظلوم فلسطین است و مقابله با این ظلم و تجاوز، وظیفهای همگانی و فراتر از مرزهای جغرافیایی است.
۳. وحدت، همدلی و همبستگی میان مسلمانان، مهمترین عامل امنیت ساز داخلی و سلاح محکمی در برابر نقشههای شوم دشمنان اسلام بوده و بر همه ما لازم است تا با عزمی راسخ این مهم را حفظ و تقویت نماییم.
۴. همکاریهای فرهنگی، دینی و اجتماعی میان مذاهب اسلامی باید به عنوان زمینهای برای تحکیم وحدت، توسعه یابد و از هرگونه اقدامات تفرقهافکنانه که آب به آسیاب دشمن میریزد، به شدت پرهیز شود.
۵. ما ضمن حمایت قاطع از فرمایشات راهبردی و حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، ایشان را به عنوان رهبر حکیم، مدبر و دلسوز امت اسلامی و محور وحدت، مایه اقتدار و امید امت اسلامی میدانیم و از همه اقشار امت دعوت میکنیم که با تبعیت از رهنمودهای ایشان در مسیر تحقق وحدت و مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی گام بردارند.
۶. ما علمای شرق خراسان رضوی ضمن اعلام برائت و نفی هرگونه تفکر و جریانهایی همچون «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» که در پی اجرای پروژههای تفرقهافکنانه دشمنان اسلام و ایجاد شکاف میان مذاهب اسلامی هستند، تأکید میکنیم که چنین رویکردهایی خیانت به آرمانهای مقدس اسلام و امت واحده میباشد. این جریانات فرصتطلب، با حمایتهای استکباری درصدد براندازی انسجام و وحدت مسلمین بوده و باید توسط همه مسلمانان هوشیار و دلسوز، با بصیرت و اقتدار، مردود و طرد شوند.
از خداوند متعال مسئلت داریم که دلهای مسلمانان را به هم نزدیکتر ساخته، به توفیق خدمت به آرمانهای مقدس اسلام و پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ما را موفق بدارد و هر چه سریعتر ظلم و جور را از جهان اسلام بزداید.
والسلام علی من اتبع الهدی
صادره از سوی علمای شیعه و سنی حاضر در اجتماع وحدتی شرق خراسان رضوی، تربتجام
