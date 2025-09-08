  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

توقیف محموله ۳۱ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در بازرسی از یک خودرو وانت یک محموله لوازم آرایشی قاچاق به ارزش بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، روز گذشته حین گشت زنی در محور بندر عباس به یک دستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در یک اقدام ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱ هزار و ۳۵۷ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی قاچاق کشف شد.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۱ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

