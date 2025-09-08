توقیف محموله ۳۱ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، روز گذشته حین گشت زنی در محور بندر عباس به یک دستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در یک اقدام ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱ هزار و ۳۵۷ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی قاچاق کشف شد.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۱ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.