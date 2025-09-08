  1. بین الملل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

کشف مواد خطرناک، بخشی از فرودگاه هیترو در لندن را تعطیل کرد

سخنگوی فرودگاه هیترو در لندن از تعطیلی و تخلیه ترمینال شماره ۴ این فرودگاه به دلیل کشف مواد خطرناک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، سخنگوی فرودگاه هیترو در انگلیس هم اکنو ن از تعطیلی و تخلیه ترمینال شماره ۴ این فرودگاه به دلایل امنیتی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، سخنگوی فرودگاه هیترو اعلام کرد: ترمینال شماره ۴ بسته و تخلیه شده است. خدمات بخش فوریت‌های ویژه از وقوع یک حادثه خبر می‌دهد.ما از مسافران می‌خواهیم به ترمینال شماره ۴ مراجعه نکند.

سخنگوی آتش نشانی لندن نیز در این خصوص گفت: آتش نشانان در حال واکنش به وجود مواد خطرناک در فرودگاه هیترو هستند. اکیپ‌های تخصصی برای ارزیابی حادثه مستقر شده‌اند و بخشی از فرودگاه برای احتیاط تخلیه شده و آتش‌نشان‌ها نیزفعال شده‌اند.

تصاویر به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی آمبولانس را در بیرون از ترمینال ۴ فرودگاه نشان می‌دهد.

این رسانه افزود که کشف مواد خطرناک دلیل اتخاذ تدابیر امنیتی در این فرودگاه رسانه‌ای شده است.

