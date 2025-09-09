به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح سهشنبه در جلسه توانمندسازی سمنهای محیط زیستی درباره اهمیت آموزش اظهار داشت: اگر روزی فکر کنیم دیگر نیازی به آموزش نداریم، از همان لحظه قدرت و تأثیرگذاریمان کاهش مییابد.
وی افزود: حفاظت از محیطزیست صرفاً یک وظیفه نیست؛ بلکه عشقی عمیق، تعهدی مشترک و مسئولیتی بزرگ برای حفظ طبیعت برای نسلهای آینده و فرزندانمان است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در این نشست با قدردانی از حضور بی واسطه سمنهای محیط زیستی و همکاری در فعالیتهای مشارکت اجتماعی در سطح استان، به قدردانی و تقدیر از فعالیت گسترده همه این گروهها پرداخت و ابراز داشت: همواره در طول سالیان اخیر، فعالیت سمنهای محیط زیستی در استان بوشهر زبانزد بوده است.
وی تاکید کرد: سمنهای محیط زیستی هم جدیت بسیار زیادی در مشارکتشان دارند و هم لطافت زیست محیطی نیز در فعالیتهای آنان دیده میشود و این به عنوان یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی بسیار گسترده میتواند مورد توجه قرار گیرد.
اکبری تصریح کرد: در مجموعه استانداری بوشهر، از فعالیتهای زیست محیطی این گروهها حمایت همه جانبه خواهیم کرد.
این کارگاه در بخش مشارکتی خود نیز با ارائه و تسهیلگری رضا پرتوی سنگی و اسماعیل حسام مقدم همراه شد که در آن به یک فعالیت زیست محیطی و چگونگی شکل گیری مشارکت اجتماعی پرداخته شد.
حضار در این نشست به مشارکت با یکدیگر پرداخته و طرحهای مشارکتی در زمینه محیط زیست را مدون کرده و درباره آنها با یکدیگر گفتوگو کردند.
