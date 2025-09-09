به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زمانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در ارزیابی عملکرد بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در سال ۱۴۰۳ جز سه شرکت برتر شرکت‌های تابع مدیریت منابع آب ایران در اجرای برنامه‌های مهندسی رودخانه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این موفقیت در حالی به ثبت رسیده است که ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های حوزه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل نظیر تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و همچنین اجرای طرح‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: کسب این جایگاه توسط شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری نشان‌دهنده اهتمام جدی مجموعه مدیریت و کارکنان این شرکت در صیانت از منابع آبی و ارتقای ایمنی زیست‌محیطی استان است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه‌های مهندسی رودخانه نه‌تنها نقش مهمی در جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها دارد، بلکه با افزایش بهره‌وری منابع آبی و بهبود زیست‌بوم‌های طبیعی، بستری پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد.

در ادامه هادی خدری، بیان داشت: پروژه‌های متعددی در سال ۱۴۰۳ توسط این شرکت به اجرا درآمد که از جمله آن‌ها می‌توان به لایروبی مقاطع حساس رودخانه‌های اصلی استان، تثبیت دیواره‌های رودخانه‌ای در مناطق پرخطر و ساماندهی بستر رودخانه‌های فصلی اشاره کرد؛ این اقدامات، ضمن ارتقای سطح ایمنی سکونت‌گاه‌های مجاور رودخانه‌ها، به توسعه پایدار و حفظ منابع ارزشمند آب در استان چهارمحال و بختیاری کمک شایانی کرده است.

سرپرست دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دستیابی به این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی کلیه کارشناسان و ارکان شرکت، نیروهای فنی دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم محلی بوده است.