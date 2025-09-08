شنیده شدن صدای مهیب در جاسک؛ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دور اندیش در تشریح صدای مهیب شنیده شده در بندر جاسک با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران باشند، اظهار کرد: صدای بلندی که امشب در شهر بندری جاسک به گوش مردم رسید مربوط به تمرینات عملیاتی نیروهای منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش بوده است.

وی از برقراری امنیت کامل در سطح شهرستان خبر داد و با دعوت مردم به آرامش، گفت: تمامی نیروهای نظامی مستقر در شهرستان جاسک برای مواجهه با هر نوع تهدیدی آمادگی کامل دارند.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری جاسک خاطرنشان کرد: مردم توجهی به شایعات نداشته باشند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.