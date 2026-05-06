۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

سهل‌انگاری، عامل آتش‌سوزی در کوه مبارک شهرستان جاسک است

جاسک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: سهل‌انگاری، عامل آتش‌سوزی در کوه مبارک شهرستان جاسک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی اسدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک، با تأکید بر مهار آتش‌سوزی در کوه مبارک، عامل این آتش‌سوزی در سایت یکی از شرکت‌های منطقه را سهل‌انگاری و فشار بیش از حد به خطوط اعلام کرد و شایعات مبنی بر حمله دشمن را بی‌اساس خواند.

وی با اعلام اینکه آتش‌سوزی مهار شده است افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی و مجروحی به همراه نداشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از مردم جاسک خواست تا اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.

