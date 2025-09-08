  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

آب برخی از مناطق دهدشت فردا سه شنبه قطع می شود

دهدشت-روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب دهدشت در اطلاعیه ای از قطعی آب برخی از مناطق این شهر در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب دهدشت طی اطلاعیه‌ای از قطعی هشت ساعته آب در برخی از مناطق این شهر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به‌دلیل انجام تعمیرات در خط انتقال آزبست ۱۶، آب مناطقی از شهر دهدشت روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از ساعت ۱۱ تا ۱۹ با افت فشار و قطعی مواجه خواهد شد.

مناطق تحت تأثیر شامل مرکز شهر، خیابان سپاه، میدان جهاد، کمربندی دوم تا پشت بیمارستان صدا و سیما، اداره آب و فاضلاب، ۶۰ دستگاه و پارک جنگلی است.

این قطعی و افت فشار با هدف رفع مشکلات فنی و بهبود پایداری شبکه آبرسانی در محدوده‌های مذکور انجام می‌شود.

توصیه می‌کنیم شهروندان نسبت به ذخیره‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب تا زمان رفع مشکل همکاری نمایند.

