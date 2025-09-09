رئیس قوه قضائیه وارد گلستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان چهل و چهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح سه‌شنبه در سفری غیررسمی و از پیش اعلام نشده، به همراه هیئت عالی قضائی وارد استان گلستان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان سفر به استان گلستان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به گلستان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضائی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‌و بختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان و خوزستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و به صورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضائی به آن مناطق سفر کرده است.