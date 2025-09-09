کنارگذر شهر ایوان ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه کنارگذر شهر ایوان گفت: این مسیر برای کاهش ترافیک درون‌شهری و تسهیل تردد محور کرمانشاه-ایوان-ایلام-مهران طراحی شده است.

وی ادمه داد: به دلیل کمبود اعتبار، روند کار پیش‌تر کند شده بود اما با پیگیری‌های نماینده مردم و مسئولان استان، منابع مالی قابل توجهی تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام عنوان کرد: پروژه در دو قطعه اجرا می‌شود: قطعه نخست به طول ۳ کیلومتر با ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی شامل یک پل با دهانه ۸ متر و یک پل سه دهانه است.

وی گفت: قطعه دوم به طول ۹ کیلومتر نیز در مرحله عملیات خاکی و ساخت پل بزرگ مسیر قرار دارد.

رفیعی با اشاره به افزایش ترددهای تجاری و مذهبی به عراق، به‌ویژه در ایام اربعین، توسعه محورهای جاده‌ای استان را ضروری و اجرای کنارگذر را عاملی برای کاهش بار ترافیکی، آلودگی صوتی و فرسایش زیرساخت‌های شهری عنوان کرد.