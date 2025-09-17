به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در هشتمین نشست اتحادیه شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی، محسن امینی خوزانی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی به تبیین شاخصهای رتبهبندی دانشگاه پرداخت و اظهار کرد: شاخصهای رتبهبندی شامل کفایت، رشد و تحقق اهداف است. کفایت به توانایی هر واحد برای پوشش هزینه های خود و فرصت سرمایهگذاری و توسعه اشاره دارد، رشد بیانگر حرکت رو به جلو در تمامی شاخصها و تحقق اهداف نشاندهنده عملی شدن برنامهها و تعهد به وعدههای آن واحد دانشگاهی است.
وی افزود: علاوه بر سه شاخص اصلی، شاخصهای فرهنگی، پژوهشی و فناوری نیز مورد توجه قرار گرفتهاند؛ شاخص فرهنگی شامل ارزیابی کارنامه فرهنگی واحدها توسط معاونت مربوطه است، شاخص پژوهشی و فناوری به عملکرد زیرساختی و فعالیتهای سراها و دانشبنیانها میپردازد شاخص امایشی به بهره وری رشته های واحد پرداختند و شاخص بهرهوری منابع انسانی نیز با نسبت دانشجو به کارمند و دانشجو به هیأت علمی ارزیابی میشود.
امینی جزئیات رتبهبندی واحدها را در پنج طبقه و پنج سطح شرح داد و بیان کرد: امسال ۵۰ واحد در طبقه اول، ۵۶ واحد در طبقه دوم و سایر واحدها در طبقات بعدی قرار گرفتهاند و ارتقای شاخصها به دقت توسط روسای استانها و واحد ها رصد می شود.
وی درج اطلاعات شهریه در سامانه شهریه را یکی از اقدامات ابتکاری دانشگاه برای افزایش دسترسی دانشجویان به انتخاب بهتر و عدالت محور در حوزه آموزش معرفی کرد و با اشاره به تغییرات شهریه در مقاطع مختلف، تأکید کرد که اطلاعرسانی متناسب و شفاف به دانشجویان و مسئولان خارج از دانشگاه در استانها انجام شود تا هیچ بهانهای برای عدم آگاهی وجود نداشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین به پروژههای کلان و عمده دانشگاه اشاره کرد و بر ضرورت ورود مستقیم روسای استانها به ثبت و پیگیری این پروژهها تأکید کرد.
اقدامات توسعهای و شاخصهای ارزیابی معاونین توسعه واحد ها و مدیران منابع و مصارف استان ها نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید دکتر امینی بود که بیان شد.
بر اساس تاکید سرپرست محترم دانشگاه با ارزیابیهای شش ماهه و سالانه مسیر تحقق اهداف کلان دانشگاه به صورت مستمر کنترل و به استان ها و واحد ها کمک میشود.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با تلاش مدیریت کلان و تمامی معاونان، مدیران و اعضای هیات علمی و کارکنان در همه سطوح، دانشگاه آزاد اسلامی توانسته در پنج سال اخیر شاهد ارتقای چشمگیر رتبهبندی واحدها و تحقق برنامههای توسعهای باشد و مسیر تحول و تعالی دانشگاه با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظر شما