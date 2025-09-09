به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، همایش «تعامل و هماهنگی نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور در تحقق مفاد آئین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» صبح امروز، دوشنبه ۱۸ شهریورماه، در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

مازیار مباشری، معاون تنظیم‌گری و توسعه دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، در این مراسم اعلام کرد که نظام رتبه‌بندی مراکز داده دولتی، مشابه مراکز داده بخش خصوصی که پیش‌تر با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) شناسنامه‌دار شده بودند، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: موضوع رتبه‌بندی مراکز داده دولتی پیش از این نیز در دستور کار قرار داشت. مراکز دولتی باید برای آماده‌سازی گام بعدی خدمت‌رسانی، شناسایی و رتبه‌بندی شوند.

مباشری ادامه داد: از سال ۱۳۹۲، درگاه‌هایی شکل گرفته و زیرساخت‌هایی در حوزه توسعه دولت هوشمند و خدمات آن ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: مزیت بهره‌برداری از خدمات ابری مبتنی بر ابر یکپارچه دولت هوشمند، یکی از موضوعات کلیدی است. نگهداری داده‌ها و تأمین امنیت آن‌ها به‌صورت روزانه و به‌روزرسانی این بستر، از عوامل ضروری در خدمت‌رسانی دولت الکترونیک محسوب می‌شود.

معاون تنظیم‌گری و توسعه دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بهره‌برداری از خدمات ابری ابر دولت، تمرکز بر بهبود داده‌ها را تقویت کرده و همزمان ارتقای استاندارد و امنیت داده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. در این راستا، منابع به‌صورت مؤثر استفاده شده و هزینه‌های جاری حاکمیت کاهش می‌یابد.»

مقصودی، معاون امنیت دستگاه‌های زیرساختی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری، نیز در این مراسم توضیحاتی درباره لزوم ارتقای امنیت زیرساخت‌های دولت هوشمند ارائه کرد و توصیه‌هایی در این زمینه مطرح کرد.

این مراسم با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان حراست کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.