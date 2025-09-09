به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دانشجویان همه مقاطع تحصیلی این دانشگاه بر اساس تقویم دانشگاهی از ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
دانشجویان باید برای انجام فرایند انتخاب واحد در زمانهای تعیین شده، به صورت الکترونیکی در سامانه آموزشی گلستان به آدرس https://ems.atu.ac.ir اقدام کنند.
بازه زمانی حذف و اضافه برای دانشجویان دانشگاه علامهطباطبائی از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ و پایان حذف اضطراری ۱۷ دی ماه تعیین شده است.
کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه علامهطباطبائی از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری آغاز میشود.
در تقویم آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان پایان کلاسها و بازه زمانی برگزاری امتحانات پایان ترم ۲۸ دی ماه تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
زمان شروع کلاسهای دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج سازمان سنجش اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما