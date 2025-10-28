میرزاجانی: «سند تحول حوزه بانوان» تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی ظهر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و قرآنی این شهرستان، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س)، بر نقش محوری آنان در توسعه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی تقویت کانون خانواده با محوریت مادران و همچنین ترویج فرهنگ کار از طریق اشتغال بانوان، حتی به صورت پاره‌وقت، را ضروری دانست و افزود: اشتغال مادران، فرهنگ کار را به نسل بعد منتقل می‌کند و مانع گسترش مشاغل کاذب می‌شود.

فرماندار سربیشه با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در بین بانوان، خواستار تدوین «سند تحول حوزه بانوان» با مشارکت خود بانوان، متخصصان و اساتید دانشگاهی شد و گفت: این سند باید با رویکرد قرآنی و برای نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی کند.

میرزاجانی بیان کرد: فرمانداری برای حمایت مادی و معنوی از طرح‌های مرتبط با بانوان آمادگی کامل دارد.