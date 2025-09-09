به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود در خصوص تحولات نوار غزه و مسائل مربوط به پرونده فعالیتهای هستهای صلح آمیز ایران رایزنی کرد.
وی بر مخالفت قاطع کشورش با بیرون راندن فلسطینیها از سرزمین خود تاکید کرد و خواهان تلاش برای تشکیل کشور فلسطین بر اساس توافقنامههای بین المللی شد.
عبدالعاطی، وزیر خارجه ایتالیا را در جریان تماسهای مصر برای زمینه سازی در خصوص از سرگیری مذاکرات میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تلاش برای نزدیک کردن دیدگاهها و باز کردن مسیر در برابر راهکارهای سیاسی و گفتگوها قرار داد.
وی اضافه کرد که قاهره برای دستیابی به یک راهکار دائمی با در نظر گرفتن منافع تمام طرفها در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه تلاش میکند.
نظر شما