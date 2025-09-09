به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یک منبع آگاه اعلام کرد که قرار است یک هیئت بلندپایه عراقی برای تهیه توافق اولیه در خصوص همکاری‌های هسته‌ای به روسیه سفر کند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان وزارت خانه‌های خارجه، انرژی، آموزش عالی و نهاد انرژی هسته‌ای طی ماه جاری به روسیه سفر خواهند کرد.

بر اساس این توافق، روسیه به عراق برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با هدف تولید برق کمک خواهد کرد. هدف از این اقدام متنوع کردن منابع انرژی عراق و کاهش تکیه این کشور به نفت است.

شرکت روس اتم نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که روسیه و عراق به دنبال یک توافق مشترک در خصوص همکاری‌های هسته‌ای هستند.