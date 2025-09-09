۱۷۸ زندانی در مازندران امسال آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در جلسه ستاد دیه استان، با تقدیر از خدمات ستاد دیه استان، اظهار کرد: امسال ۱۷۸ زندانی جرایم مالی و غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند که از این تعداد ۱۶۸ نفر مرد هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: از تعداد فوق الذکر ۹۹ نفر به علت محکومیت مالی، ۶۴ نفر به دلیل مهریه، ۱۱ نفر نفقه و چهار نفر به دیگر دلایل در زندان حضور داشتند که به همت ستاد دیه از زندان‌های استان آزاد شدند.

پوریانی، کل بدهی ۱۷۸ مددجوی آزاد شده را بیش از ۸۷۲ میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: ۸۵ میلیارد تومان از این رقم با گذشت شکات، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق آورده و تأمین خانواده مددجو و ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از طریق منابع نمایندگی ستاد دیه استان تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به لزوم بهره مندی از همه ظرفیت‌ها برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان، بر تشکیل منظم جلسات ستاد دیه در بازه‌های زمانی معین تاکید و تصریح کرد: باید تلاش شود با بهره مندی از کمک‌های خیرین و همچنین ورود سازمان‌ها، ارگان‌ها، بانک‌ها و صاحبات صنایع و شرکت‌های تولیدی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، بیشترین آمار آزادی زندانیان را در استان شاهد باشیم.

امیر دماوندی مدیر نمایندگی ستاد دیه مازندران در این جلسه که با حضور مدیرکل زندان‌های استان، مدیرکل کمیته امداد امام (ره) مازندران و سایر اعضای ستاد دیه استان برگزار شد، گزارشی از روند اقدامات این ستاد و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان ارائه داد.