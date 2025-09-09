به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج، ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری آزادشهر با انتقاد شدید از عملکرد رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از آن، گفت: رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین بین‌المللی، جنایات بی‌سابقه‌ای در غزه رقم زده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر را شهید یا زخمی کرده است، اما در مقابل، اگر حتی کوچک‌ترین حادثه‌ای در ایران رخ دهد، مدعیان حقوق بشر بلافاصله وارد عمل می‌شوند.

سراج همچنین به توطئه‌های مستمر آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، آمریکا همواره در تلاش بوده است تا با ابزارهای مختلف، از ترور تا جنگ تحمیلی و حمایت از گروهک‌های تروریستی، نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند. اما ملت ایران با رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، با اقتدار در برابر این توطئه‌ها ایستاده و از تمامی چالش‌ها عبور کرده است.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به جنگ اخیر ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمنان که روزگاری تنها از پشت پرده توطئه می‌کردند، اکنون مجبور به وارد شدن مستقیم به صحنه شده‌اند، اما همچنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

سراج در ادامه از هماهنگی و هم‌افزایی مثال‌زدنی میان سه قوه در ایران خبر داد و گفت: رؤسا و مسئولان قوای سه‌گانه با برگزاری جلسات منظم و تلاش شبانه‌روزی، در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

وی همچنین در مورد تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود این فشارها، نظام جمهوری اسلامی با قوت و اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد و توانسته است به رغم تمامی موانع، پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام محمدصالح منصوری، امام جمعه آزادشهر، نیز با تبریک هفته وحدت، بر لزوم پیگیری اجرای قانون عفاف و حجاب و همچنین پرداخت خسارت به مردم آسیب‌دیده از قطعی برق از سوی قوه قضائیه تأکید کرد.

آدینه فرماندار آزادشهر نیز در این جلسه با قدردانی از هم‌افزایی و همکاری مدیران قوای سه‌گانه، مشکلات موجود در این شهرستان را مطرح کرد و خواستار کمک قوه قضائیه برای تسریع در طرح‌های زیرساختی شد.

وی به کندی عملیات بهسازی و تعریض جاده ترانزیتی خوش‌ییلاق و مشکلات بیمارستان حضرت معصومه (ع) اشاره کرده و افزود: سه مخزن ذخیره آب در حال ساخت است که برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها، قوه قضائیه می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.