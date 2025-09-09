انقلاب اسلامی عصاره حرکت پیامبر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه و همزمان با ایام هفته وحدت، مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت با حضور یاسر سیدی معاون بازرسی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، حجت انگزی بخشدار بیلوار و مریم اکبری مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه در شهر قلعه از توابع بخش بیلوار برگزار شد.

یاسر سیدی معاون بازرسی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: امروز اگر ما در این سرزمین جشن میلاد پیامبر (ص) را برگزار می‌کنیم، باید به یاد داشته باشیم که انقلاب اسلامی، عصاره و ثمره حرکت عظیم پیامبر مکرم اسلام در عصر حاضر است.

وی افزود: این انقلاب با هدایت امام خمینی (ره)، مجاهدت و جانفشانی رزمندگان اسلام و حضور همیشه در صحنه مردم و امروز با رهبری مقام معظم رهبری به ثمر نشسته و ادامه دارد و توانسته مسلمانان جهان را بیدار کند.

سیدی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) برای بشریت هویت، اخلاق و رفتار انسانی به ارمغان آورد و امروز ما موظفیم در چارچوب انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، میراث گرانقدر ایشان را پاس بداریم. به همین دلیل مهم‌ترین رسالت همه مسئولان در نظام اسلامی، خدمت صادقانه به مردم و به‌ویژه اقشار مستضعف است.

وی با بیان اینکه هر مسئولیتی در نظام اسلامی، لباسی از جنس خدمت به مردم است، گفت: ما باید با افتخار در خدمت مردم باشیم و سر تعظیم در برابر آنان فرود آوریم، چرا که پیامبر اسلام (ص) نیز با اخلاق، محبت و خدمت به جامعه، راه درست زندگی را نشان دادند.

معاون بازرسی سپاه نبی‌اکرم (ص) ادامه داد: جامعه اسلامی زمانی به رسالت پیامبر (ص) وفادار می‌ماند که وحدت، برادری، اخلاق و خدمت به مردم در اولویت باشد و مسئولان با حضور در کنار مردم، مشکلات اقشار کم‌برخوردار را شناسایی و برطرف کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش بیلوار در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و دامداری، یادآور شد: مردم این منطقه با فرهنگ غنی، روحیه انقلابی و سخت‌کوشی خود، سرمایه بزرگی برای کشور هستند و باید مسئولان با نگاه خدمتگزاری به آنان توجه ویژه داشته باشند.

سیدی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه این مراسم فرصت مناسبی برای بازخوانی رسالت پیامبر اسلام (ص) است، گفت: امیدواریم همه ما در مسیر پیامبر مکرم اسلام حرکت کنیم و توفیق خدمت به مردم را داشته باشیم.