به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح پیاده‌راه ساحلی فرح‌آباد به طول هزار و ۵۰ متر طراحی شده و اعتبارات لازم برای اجرای آن در جریان سفر وزیر میراث‌فرهنگی به مازندران به تصویب رسیده است.

وی افزود: این پروژه از ساحل تا انتهای مجموعه ملی تاریخی فرح‌آباد امتداد خواهد داشت و به‌عنوان یکی از طرح‌های محوری گردشگری استان دنبال می‌شود.

ایزدی با اشاره به مراحل اجرایی طرح اظهار داشت: جدول‌گذاری، لوله‌کشی، کف‌پوش بتنی و سنگ‌فرش پیاده‌روها در دستور کار قرار دارد.

به گفته او، تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای دسترسی گردشگران به ساحل، موجب افزایش ماندگاری مسافران در مجموعه فرح‌آباد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران مجموعه تاریخی فرح‌آباد را یکی از شاخص‌ترین آثار ملی استان معرفی کرد و ادامه داد: این مجموعه که به‌عنوان موزه معماری عصر صفوی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۵۵ با شماره ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است و هم‌اکنون به‌عنوان پایگاه ملی تاریخی به گردشگران خدمات ارائه می‌دهد.