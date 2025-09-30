پاداش ۲۰۰ میلیونی برای فینالیست شدن تیم ملی واترپلو در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی گفت: با درک سختی های تمرینات و ممارست فراوان هیچ افتخاری بالاتر از پوشیدن پیراهن تیم ملی برای ورزشکار نیست. رقابت زیر پرچم ایران یک سرمایه بزرگ برای ملیپوشان واترپلو محسوب میشود که این بار نیز فرصت یافتهاند توانمندی خود را در قاره کهن با نام ایران به نمایش بگذارند.
وی افزود: واترپلو یکی از سختترین رشتههای ورزشی است که ورزشکاران آن را به افرادی قوی و هوشمند در عرصه اجتماعی نیز تبدیل میکند. خوشبختانه این رشته در کشورمان در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و در سالهای اخیر شایستگیهای واترپلو ایران بارها در رقابتهای بینالمللی نمایان شده است.
رضوانی درباره شرایط آمادهسازی تیم ملی توضیح داد: ملیپوشان تمرینات منظم و پرفشاری را پشت سر گذاشتهاند و اردوی تدارکاتی بسیار خوبی همراه با حضور در یک تورنمنت در صربستان برگزار شد. شاهد تلاش و انگیزه بالای بازیکنان و کادرفنی بودهایم و اکنون زمان نتیجهگیری فرا رسیده است. امیدواریم شکست دوره قبل که با وجود شایستگی در ضربات پنالتی مقابل چین و قزاقستان رقم خورد، این بار جبران شود.
رئیس فدراسیون ورزش های آبی که در مراسم بدرقه تیم ملی واترپلو صحبت می کرد، این وعده را داد که در صورت فینالیست شدن این تیم در رقابت های قهرمانی آسیا، به هر یک از بازیکنان این تیم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون پاداش اهدا میشود.
نظر شما