اعلام ترکیب تیم ملی واترپلو در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا در هند، تیم ملی واترپلو ایران عصر امروز (چهارشنبه ۹ مهر) از تهران راهی محل برگزاری این رقابت ها می شود.

در آستانه این اعزام، مهدی پنام تاش سرمربی تیم ملی واترپلو ترکیب ۱۵ نفره تیمش را نهایی کرد. بازیکنان حاضر در این ترکیب به این شرح معرفی شده اند:

مهدی یزادن خواه (کاپیتان)، حامد کریمی و امیرحسین امیریان (گلر) عرفان صدرنیا، محراب گلستانی راد، مهدی برزگری شریف آباد، امید آقایی کریم، فربد بهزاد صبوری، امیررضا جلیل پور، امین قویدل، علیرضا مهدی کهنه شهری، مهرصاد ادهم، آرمان شمس، اشکان ایران پور، فربد برقعی

امیرهوشنگ همراهی به عنوان مربی در کنار مهدی پنام تاش هدایت ملی پوشان واترپلو را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده دارد. ملاکوویچ (مدیرفنی)، علیرضا شادپی (آنالیزور)، صابر مهری (روانشناس)، حامد طاعی (ماساژور) و سیروس طاهریان (سرپرست) دیگر اعضای کادر فنی را تشکیل می دهند.

یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا با حضور ۱۰ تیم در هند برگزار می شود. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی واترپلو ایران در گروه A با کویت، چین، ازبکستان و هنگ‌کنگ همگروه است. همچنین طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی واترپلو نخستین دیدار خود را برابر چین برگزار می‌کند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی واترپلو در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

جمعه ۱۲ مهر

*ایران- چین

شنبه ۱۳ مهرماه

*ایران - هنگ‌کنگ

یکشنبه ۱۴ مهر

*ایران - ازبکستان

دوشنبه ۱۵ مهر

*ایران - کویت

پس از پایان مرحله گروهی، تیم‌های برتر هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند. در مراحل حذفی ابتدا تیم‌های اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.