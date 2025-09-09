ورود دانشگاه ایلام برای مطالعات میادین نفت و گاز در استان

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور توسعه پژوهشهای کاربردی، رفع مشکلات فنی و پاسخگویی به نیازهای اساسی، تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه ایلام و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب کشور منعقد شده است.
رئیس دانشگاه ایلام گفت: این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از توان علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه نفت و گاز و استفاده از ظرفیت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب برای اجرای پروژههای دانشگاهمحور به امضا رسیده است.
وی افزود: بر اساس مفاد این توافق ۴ ساله که در ۱۱ ماده تنظیم شده است، مقرر شد مطالعات میادین نفت و گاز واقع در استان ایلام به دانشگاه ایلام واگذار شود و مشکلات اساسی این شرکت در بخشهای فنی، عملیاتی، حقوقی، محیط زیست و منابع انسانی با همکاری دانشگاه و مؤسسات دانشبنیان بررسی و برطرف شود.
مرادنژادی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه ایلام اظهار داشت: دانشکده فنی و مهندسی نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص و آزمایشگاههای مجهز این دانشگاه زمینهای فراهم کرده است تا بتوانیم در حل مسائل کلیدی صنعت نفت و گاز منطقه ایفای نقش کنیم.
وی ادامه داد: طبق توافق طرفین، بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۳ قوانین مالیاتی کشور، مالیاتهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب کشور به دانشگاه ایلام اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین در مهرماه نشست تخصصی کارشناسان دو مجموعه برای تعیین سرفصلها و اولویتبندی مشکلات برگزار میشود.
