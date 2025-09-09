افتتاح ساختمان جدید مرکز ثبت اسناد مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور، ساختمان جدید مرکز ثبت اسناد و املاک مینودشت به مساحت ۸۰۰ مترمربع افتتاح شد.



این مراسم که با حضور مقامات محلی و مسئولان شهرستانی برگزار شد، گامی مهم در بهبود خدمات اداری و تسهیل فرآیندهای ثبت اسناد در منطقه به شمار می‌رود.

صادقی ضمن افتتاح این مرکز، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و بر لزوم ارتقا کیفیت خدمات به مردم تأکید کرد.



وی در ادامه سفر خود به مینودشت از اداره پزشکی قانونی این شهرستان نیز بازدید و مشکلات و مسائل مربوط به این اداره را مورد بررسی قرار داد.



وی راه‌اندازی سامانه معاینات پزشکی و همچنین برقراری حفاظت فیزیکی در این اداره را از جمله نیازهای مهم عنوان کرد.



همچنین در نشست ویژه‌ای که در دادگستری مینودشت برگزار شد، مسئولان این شهرستان با اشاره به طرح جابجایی پنج روستای کاسه سد، اعلام کردند که این طرح با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در حال اجرا است و موضوع تملک اراضی و اسکان اهالی روستاهای مذکور در روستاهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.