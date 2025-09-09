به گزارش خبرگزاری مهر، امین خوش اخلاق صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از شروع فعالیت دفتر نمایندگی خون بند ناف رویان در استان اردبیل در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۴۰۰ نمونه از این استان در بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: حضور در سطوح و بازارهای بین‌المللی با توجه به کارایی شرکت فنی بن یاخته‌های رویان و ارتقای کیفی ارائه خدمات، دو هدف اصلی این شرکت است.

مسئول برنامه ریزی و نظارت دفاتر نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان گفت: در حال حاضر این شرکت طبق آخرین استانداردهای بین‌المللی روز دنیا فعالیت می‌کند و حتی در برخی شاخص‌ها نیز از این میزان فراتر رفته و آمار بهتری دارد.

دفتر نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان، استان اردبیل را یکی از دفاتر خوب و منظم کشور اعلام و تصریح کرد: نمونه‌های ارسالی استان اردبیل در نهایت دقت و با رعایت شرایط استاندارد بهداشتی و حجم مورد نیاز جمع‌آوری و جهت ذخیره به شرکت بن یاخته‌های رویان ارسال شده است.

خوش اخلاق، با اشاره به اینکه دفتر نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان در استان اردبیل در اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی در زمینه اهمیت ذخیره‌سازی خون بند ناف رویان از دفاتر پیشرو می‌باشد، ادامه داد: این دفتر که در سال‌های متمادی از نظر کمی و شاخص‌های کیفی، رشد مناسبی داشته و چندین بار به عنوان دفتر فعال و خونگیران آن به عنوان خونگیر برتر کشوری انتخاب شده است با عملکرد و تعامل مناسب خود توانسته است رضایت مشترکین این بانک را کسب نماید و تاکنون شکایتی از این دفتر ثبت نشده است.

وی تاکید کرد: مهمترین مسئله در مورد ذخیره خون بندناف، آگاه‌سازی، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای کسانی است که در آستانه تولد فرزند خود هستند زیرا فرآیند جداسازی و ذخیره خون بندناف فقط در زمان زایمان اتفاق می‌افتد.

مسئول برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان با توصیه به همه خانواده‌ها برای استفاده از این فرصت طلایی جهت ذخیره‌سازی خون بندناف فرزندان خود، اظهار کرد: با توجه به اینکه سلول‌های بنیادی حوزه جدیدی در عرصه پزشکی است، تلاش می‌کنیم با حضور در همایش‌های علمی مختلف و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها سطح آگاهی عمومی جامعه را بالا ببریم. در این بازدید دکتر امین خوش اخلاق با برگزاری جلسه توجیهی با کارشناسان خونگیر اطلاعاتی، در خصوص بهبود کیفیت فرآیند خونگیری بر اساس الزامات و استانداردهای بین‌المللی را عنوان و آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی، پزشکی و درمانی را ارائه کرد.