به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دهمین دوره انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر ایرانی در بخش رقابتی از سوی دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی منتشر شد.

به‌منظور گردهمایی صاحبان صنعت و اندیشمندان این حوزه، شناسایی و معرفی محصولات برتر این صنعت به خانواده‌ها و علاقه‌مندان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی را در سال «‌سرمایه‌گذاری برای تولید» با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی و دعوت از تمامی تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی برگزار می‌کند.

بخش رقابتی دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به شناسایی استعدادها و فعالیت‌های اثربخش در حوزه اسبکاب‌بازی می‌پردازد و با دعوت از تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی و ایجاد فضای رقابتی سازنده و هدفمند، محصولات برتر تولید شده در سال ۱۴۰۴ (بازه دی ماه ۱۴۰۳ تا آذرماه ۱۴۰۴) را معرفی می‏کند.

هدف نهایی این بخش از جشنواره معرفی برترین اسباب‌بازی‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴ است تا ضمن قدردانی از فعالیت تولیدکنندگان بسترهای معرفی، فروش و ارتقای آن‌ها به سوی بازارهای داخلی و جهانی فراهم شود.

همچنین شناسایی تازه‌های تولید و معرفی محصولات باکیفیت به مخاطبان، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و سایر بخش‌های تولید، هدفمندکردن فعالیت‌ها و حمایت از تولیدات باکیفیت در صنعت اسباب‌بازی کشور، ایجاد بسترهای لازم برای ترغیب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اسباب‌بازی باکیفیت، افزایش سهم تولیدات باکیفیت داخلی در بازار اسباب‌بازی کشور، حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی به منظور ترغیب آن‌ها برای تولید محصولات باکیفیت و کمک به رونق صنعت اسباب‌بازی، حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی با قابلیت بالقوه و بالفعل صادراتی و حضور در بازارهای جهانی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

داوری محصولات در بخش کیفیت تولید، بهترین بسته‌بندی و ایرانی اسلامی بودن محصول در کنار انتخاب برترین رویداد صنعت و بازار اسباب‌بازی در شش گروه اعم از حرکتی و مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی و هنری، کمک درمانی و الکترونیکی برگزار خواهد شد.

برهمین اساس زمان ثبت‌نام و بارگذاری محصولات ۱ تا ۱۵ آذر و داوری و اعلام نتایج اولیه ۲۰ دی است.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.