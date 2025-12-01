  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

انتشار فراخوان دهمین دوره انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر ایرانی

انتشار فراخوان دهمین دوره انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر ایرانی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی را در سال «‌سرمایه‌گذاری برای تولید» با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دهمین دوره انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر ایرانی در بخش رقابتی از سوی دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی منتشر شد.

به‌منظور گردهمایی صاحبان صنعت و اندیشمندان این حوزه، شناسایی و معرفی محصولات برتر این صنعت به خانواده‌ها و علاقه‌مندان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی را در سال «‌سرمایه‌گذاری برای تولید» با همکاری شورای نظارت بر اسباب‌بازی و دعوت از تمامی تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی برگزار می‌کند.

بخش رقابتی دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به شناسایی استعدادها و فعالیت‌های اثربخش در حوزه اسبکاب‌بازی می‌پردازد و با دعوت از تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی و ایجاد فضای رقابتی سازنده و هدفمند، محصولات برتر تولید شده در سال ۱۴۰۴ (بازه دی ماه ۱۴۰۳ تا آذرماه ۱۴۰۴) را معرفی می‏کند.

هدف نهایی این بخش از جشنواره معرفی برترین اسباب‌بازی‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴ است تا ضمن قدردانی از فعالیت تولیدکنندگان بسترهای معرفی، فروش و ارتقای آن‌ها به سوی بازارهای داخلی و جهانی فراهم شود.

همچنین شناسایی تازه‌های تولید و معرفی محصولات باکیفیت به مخاطبان، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و سایر بخش‌های تولید، هدفمندکردن فعالیت‌ها و حمایت از تولیدات باکیفیت در صنعت اسباب‌بازی کشور، ایجاد بسترهای لازم برای ترغیب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اسباب‌بازی باکیفیت، افزایش سهم تولیدات باکیفیت داخلی در بازار اسباب‌بازی کشور، حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی به منظور ترغیب آن‌ها برای تولید محصولات باکیفیت و کمک به رونق صنعت اسباب‌بازی، حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی با قابلیت بالقوه و بالفعل صادراتی و حضور در بازارهای جهانی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

داوری محصولات در بخش کیفیت تولید، بهترین بسته‌بندی و ایرانی اسلامی بودن محصول در کنار انتخاب برترین رویداد صنعت و بازار اسباب‌بازی در شش گروه اعم از حرکتی و مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی و هنری، کمک درمانی و الکترونیکی برگزار خواهد شد.

برهمین اساس زمان ثبت‌نام و بارگذاری محصولات ۱ تا ۱۵ آذر و داوری و اعلام نتایج اولیه ۲۰ دی است.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

کد خبر 6673983
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها