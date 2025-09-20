علی مهری فعال حوزه اسباب بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی گفت: نمایشگاه دائمی اسباب بازی می‌تواند محلی نه‌تنها برای عرضه و فروش محصولات، بلکه برای تعامل مستقیم تولیدکنندگان، طراحان، سرمایه‌گذاران و حتی خانواده‌ها طراحی شود تا بازار به‌صورت پویا و زنده به نوآوری واکنش نشان دهد.

وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات امروز نه فقط در اقتصاد، بلکه در نگاه فرهنگی و حمایتی کشور به مقوله بازی و سرگرمی نهفته است. هنوز جایگاه اسباب‌بازی در سیاست‌های آموزشی و رسانه‌ای آن‌گونه که باید تعریف نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان ناچارند در فضایی غیررقابتی و بدون پشتوانه فرهنگی جدی فعالیت کنند.

این فعال حوزه اسباب بازی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از بی‌توجهی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی گفت: زمانی که محصولات آموزشی طراحی می‌کردیم، حتی معلمان و مدیران مدارس آن را جدی نمی‌گرفتند. تنها وقتی بخشی از محصولات وارد کتاب‌های درسی شد، نگاه‌ها تغییر کرد.

وی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را مهم‌ترین مانع توسعه می‌داند و گفت: وقتی برای صادرات مذاکره می‌کنم، طرف مقابل یک سال قیمت ثابت می‌خواهد، اما ما در شرایط تورمی نمی‌توانیم چنین تضمینی بدهیم. به گفته مهری، این مشکل باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و کاهش اعتماد تجار خارجی می‌شود. علاوه بر این، مشکلاتی مانند توقف ناگهانی عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها، افزایش قیمت انرژی و بسته‌بندی، ظرفیت تولید کارخانه‌ها را کاهش داده و به تعدیل نیرو در برخی واحدها منجر شده است.

اهمیت ایجاد نمایشگاه دائمی

مهری گفت: برگزاری نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی در کارستان بهارستان به‌عنوان زیرساخت ارتباطی صنعت است. این نمایشگاه کارکردی فراتر از یک مرکز فروش دارد و به محلی برای معرفی نوآوری‌ها، تعامل تولیدکنندگان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جذب سرمایه‌گذار و حتی تست و ارزیابی بازی‌ها توسط خانواده‌ها تبدیل شده است او معتقد است چنین فضایی می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه بازار داخلی، حضور ایران را در بازارهای صادراتی منطقه تقویت می‌کند.

وی افزود: رشد بازی‌های فکری در ایران یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این صنعت است. امروز بیش از ۵۰ درصد تولیدات داخلی در حوزه بازی‌های فکری و آموزشی قرار دارند و استقبال مدارس و روان‌شناسان از این بازی‌ها رو به افزایش است. مهری این روند را پدیده‌ای منحصربه‌فرد می‌داند که حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مشابه ندارد.

این فعال حوزه اسباب بازی گفت: برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی بازار اسباب‌بازی ایران حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در سال است. سهم تولید داخلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد است و بقیه بازار در اختیار واردات رسمی و قاچاق قرار دارد. برخی گزارش‌ها رقم قاچاق را تا ۵۵۰ میلیون دلار اعلام می‌کنند که تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود. صادرات ایران در این حوزه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار متغیر است، در حالی که ظرفیت بازار جهانی این صنعت بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این اعداد نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری درست، ایران می‌تواند سهم بیشتری از این بازار جهانی را به دست آورد.

مهری گفت: توسعه این صنعت نیازمند هماهنگی سیستمی میان بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای است. لازم نیست که همه مشکلات ما را شبانه‌روز پیگیری کنند، اما کافی است حرف ما شنیده شود و دغدغه‌های تولیدکنندگان به گوش تصمیم‌گیران برسد.» به اعتقاد او، تنها در سایه چنین هماهنگی می‌توان آینده روشنی برای صنعت اسباب‌بازی متصور بود.