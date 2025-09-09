صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدواریم با تعهد امسال وزارت نیرو مصرف مازوت در نیروگاههای کشور کاهش یابد و با تعهد وزارت نفت همین مازوت نیز به شکل کمسولفور تولید و مصرف شود و توسعه مصرف الپیجی، تعداد روزهای پاک در نیمه دوم سال نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، از کاهش مصرف مازوت در نیروگاه شازند اراک خبر داد و گفت: این نتیجه پیگیریهای گسترده کارگروه ملی آلودگی هوا با حضور وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است که در طول سال گذشته برای اولین بار محقق شد.
وی افزود: استفاده از مازوت کمسولفور و تأمین بخشی از سوخت از طریق نفتگاز باعث شد تعداد روزهای پاک در اراک نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش یابد و شرایط زیست محیطی بهبود پیدا کند.
ترابی ادامه داد: برای فصل سرد امسال، جلسات کارگروه با وزارتخانههای نفت و نیرو ادامه داشته و تلاشها بر افزایش ذخیره نفتگاز و جایگزینی سوخت در نیروگاهها متمرکز شده است تا مصرف مازوت به حداقل برسد.
معاون محیط زیست انسانی تأکید کرد: هدف اصلی کاهش مصرف مازوت در نیروگاههایی است که بیشترین تأثیر را بر مناطق پرجمعیت دارند و اقدامات مشابه در نیروگاههای دیگر کشور نیز در حال پیگیری است.
