ماجرای مرگ مغزی یک نهاد علمی و احیای آن با بودجه ۱۰۰ میلیاردی

شاهین آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی بودجه «نیماد» گفت: ما نیماد را در وضعیت مرگ مغزی تحویل گرفتیم. بودجه این مؤسسه از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافته بود و در عمل تعطیل بود. این ۱۶ میلیارد تومان در اندازه بودجه یک مرکز تحقیقات معمولی است؛ نه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات کشور!
وی با بیان اینکه در حال حاضر بودجه ۱۶ میلیاردی نیماد با حمایت بخشهای مختلف به ۱۰۰ میلیارد رسیده است؛ ادامه داد: افزایش بودجه از ۱۶ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد تومان رشد قابل توجهی است ولی این ۱۰۰ میلیارد برای چنین مؤسسهای با اهدافی که دارد، ناچیز است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: اگر نیماد روند رشد سالیانه بودجه را در سالهای گذشته داشت، الان حداقل بودجه آن باید به ۶۰۰ میلیارد تومان میرسید. انشاءالله امسال سازمان برنامه کمک کند و این رشد بودجه اتفاق بیفتد.
وی درباره فراخوانهای نیماد گفت: در حال حاضر هر ماه فراخوان نیماد منتشر میشود.
به گزارش مهر، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) در پاسخ به ضرورت ملی راهاندازی یک نهاد مستقل حمایت کننده از پژوهشهای ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و سلامت در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسید.
تعیین اولویتهای تحقیقات علوم پزشکی، حمایت از پروژههای پژوهشی و طرحهای کلان و هدایت، نظارت و حمایت مادی و معنوی از پروژههای تحقیقاتی علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی از جمله وظایف این نهاد علمی است.
بر اساس اساسنامه نیماد؛ بودجه این مؤسسه از بودجه سالیانه کل کشور، کمکهای مالی از نهادهای دولتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون برنامهریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، کمکهای مردمی و منابع خیریه و گرنتهای تحقیقاتی از منابع خارج از کشور باید تأمین شود.
مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی «نیماد» به صورت دورهای فراخوانهایی را برای مشارکت پژوهشگران در طرحهای تحقیقاتی منتشر میکنند.
