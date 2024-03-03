فراخوان گرنت مبتنی بر تحقیقات تقاضامحور گروه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراخوان چهارم گرنت مبتنی بر RFP موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) را اعلام کرد.

در این فراخوان موضوعات مشترک با معاونت بهداشتی از قبیل: تحلیل بار اقتصادی بیماری های منتقله از غذا، پایش برنامه های مراکز، ارزیابی و تحلیل مراکز مراقبت بهداشتی، محسبات سرانه بودجه ای در توزیع بودجه PHC، بیماری های متاثر از پرفشاری خون و تاثیر کاهش ابتلا به آن، بیماری های متاثر از دیابت و تاثیر کاهش ابتلا به آن اعلام شده است.

همچنین نیازهای سازمان اورژانس کشور در زمینه: طراحی سامانه اورژانس هوشمند، تحلیل الگوی علل مرگ و میر حوادث ترافیکی اعلام گردید و همچنین RFP های برخی از کمیته های تخصصی نیماد مانند سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی و سلامت روانی و آسیب های اجتماعی در این فراخوان اعلام شده است.

محققان جهت دسترسی به گرنت های RFP موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) می توانند به سامانه کایپر با آدرس https://rms.nimad.ac.ir وارد شوند و پس از انتخاب گرنت مبتنی بر RFP، به محتوای RFP ها که به تفکیک قابل مشاهده است، دسترسی یابند.

تاریخ ثبت پروپوزال ها از ۵ تا ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ است.