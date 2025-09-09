همکاری جمعی برای گردآوری مشکلات فعالان حوزه امنیت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، بر اساس اعلام کمیسیون موضوعی افتا، از فعالان از شرکتها دعوت میشود با تکمیل فرم مربوطه، تجربههای خود را در زمینه اخذ مجوزها مجوزها با همکاران به اشتراک بگذارند.
فرم مربوطه بهگونهای تنظیم شده که هم مختصر باشد و هم جامع؛ سوالات آن در محور مشکلات عمومی اخذ مجوزها و چالشهای کسبوکاری ناشی از الزامات امنیتی طراحی شده است. همچنین، شرکتکنندگان میتوانند توضیحات تکمیلی خود را در پایان هر سوال درج کنند.
فرم شامل سوالاتی در سه محور اصلی است:
۱. مشکلات عمومی در اخذ مجوزها: از جمله عدم آشنایی با فرایندهای اخذ مجوز افتا، پدافند و مشابه، مشکلات تمدید مجوزها و پیچیدگی سامانهها.
۲. مشکلات تخصصی در امنسازی راهکارها و خدمات: کمبود دانش و کارشناسان متخصص، محدودیت منابع مالی و انسانی.
۳. چالشهای کسبوکاری ناشی از الزامات امنیتی: شامل عدم امکان ورود به مناقصه، محدودیت در تسویه حساب و تمدید قراردادها، هزینههای سربار امنسازی، تأخیر در پاسخ آزمایشگاهها، و تداخل تعهدات قرارداد با الزامات افتا.
کمیسیون موضوعی افتا تاکید میکند که تکمیل این فرم و به اشتراکگذاری تجربیات موجود کمک شایانی به شناسایی موانع اجرایی و بهبود فرآیندهای موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی به نهادهای ذیربط خواهد کرد.
