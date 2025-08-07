به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، مجوز امنیت تولید و تبادل اطلاعات که به نام افتا معروف است، مجوزی است که با همکاری چندین سازمان و نهاد اجرایی و نظارتی صادر می‌شود که مرکز مدیریت راهبردی افتا، یکی از این دستگاه‌هاست.

مجوزهای افتا در چهار حوزه خدمات افتایی (عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) و محصولات فتایی صادر می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیز در مدت یک ماه پاسخ خود را ارائه می‌دهند، با این حال، مرکز مدیریت راهبردی افتا از ابتدای امسال با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تغییر برخی روش‌ها، این زمان را کوتاه‌تر کرده و تا کنون ۳۵ روز از روند صدور مجوز را کم کرده است.

متقاضیان مجوزهای چهارگانه خدمات افتایی باید برای ثبت درخواست خود به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند که چون بارگذاری مدارک زمان‌بر است، مشکلاتی دارد و ضمن اینکه این مدارک همزمان برای مرکز افتا ارسال نمی‌شود، سازمان فناوری اطلاعات با استقبال از پیشنهادات مرکز مدیریت راهبردی افتا در حال بهبود بخشیدن سامانه خود است که ان‌شاءالله با اتمام این کار، بخش اعظمی از مشکلات متقاضیان مجوزهای افتا برطرف خواهد شد و با دسترسی همزمان مرکز افتا به مدارک متقاضیان، صدور مجوزها سرعت بیشتری خواهد یافت.

کُندیِ کل زنجیره فرایند یکی از دلایل اصلی زمان بر بودن صدور مجوزهای خدمات افتایی است از جمله آنها مشکلات سامانه‌ای، مانند قطعی ارتباط با سازمان‌هایی نظیر ثبت احوال است که باعث می‌شود مدارک شرکت‌ها در مراحل اولیه تأیید نشده و به مرکز مدیریت راهبردی افتا نرسد و به همین دلیل بهبودهای انجام‌شده در مرکز افتا برای بخش خصوصی ملموس نیست.

مرکز مدیریت راهبردی افتا با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی فعال در صنعت بومی افتا و برای کاهش دغدغه‌های پایان سال گذشته شرکت‌ها در زمینه مطالبات مالی، پرداخت حقوق، عیدی و سنوات، مجوزهای کوتاه مدت صادر کرد و به زودی نیز برای ایجاد تسهیل در ارتباط فعالان صنعت افتا و دریافت نظر و پیشنهادات آنان، شماره تلفن ۴ رقمی را فعال خواهد کرد.