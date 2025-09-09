به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه در مراسم اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه کامل به نوعروسان تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان، با اشاره به مأموریت‌های متنوع این نهاد در حوزه‌های حمایتی، پیشگیرانه و توانمندسازی، اظهار کرد: کمیته امداد امام (ره) همواره در تلاش است با ارائه خدماتی در شأن خانواده‌های تحت‌پوشش، حفظ کرامت، عزت‌نفس و استقلال آن‌ها را در اولویت قرار دهد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی در این نهاد با سه اصل بی‌منت، اثرگذار و جهادی انجام می‌شود، افزود: در مجموع، بیش از ۱۰۰ نوع خدمت از سوی کمیته امداد به نیازمندان ارائه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کمک به زوج‌های جوان برای تأمین لوازم ضروری زندگی در آغاز زندگی مشترک است.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به نیاز استان در سال جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال، هدف‌گذاری ما تأمین ۱۶۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان تحت‌پوشش بوده که تاکنون ۳۰۰ سری با همکاری سپاه بیت‌المقدس، ۳۰۰ سری توسط خود کمیته امداد و امروز نیز ۱۰۰ سری جهیزیه دیگر به زوج‌های جوان تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: مابقی این جهیزیه‌ها، شامل ۷۰۰ سری دیگر نیز توسط کمیته امداد تأمین و به تدریج بین زوج‌های شناسایی‌شده و واجد شرایط توزیع خواهد شد.

طوسی در تشریح اقلام جهیزیه‌های اهدایی امروز گفت: این بسته‌ها شامل پنج قلم کالای اساسی یعنی یخچال، اجاق گاز، فرش، ماشین لباسشویی و جاروبرقی است که با ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال تهیه و در پایان این برنامه، به زوج‌های جوان تحویل داده شد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد سه سال اخیر این نهاد در حوزه تأمین جهیزیه عنوان کرد: از ابتدای این دوره تاکنون، در مجموع پنج هزار و ۷۶۳ سری جهیزیه برای خانواده‌های تحت‌پوشش تهیه و به صورت صددرصدی در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: کمک به تشکیل خانواده، ایجاد ثبات در زندگی و حمایت از جوانان در آغاز مسیر زندگی مشترک، از اولویت‌های اصلی کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانواده‌هاست.