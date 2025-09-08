رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد حمایتی خبر داد و اظهار کرد: ۱۵۰۰ سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این نهاد در سراسر کشور به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) اهدا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان افزود: در این اقدام خیرخواهانه، ۱۰۰ سری جهیزیه به نیازمندان استان کردستان تعلق خواهد گرفت.

وی بیان کرد: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایجاد زمینه‌سازی برای شروع زندگی مستقل زوج‌های جوان برگزار می‌شود.

طوسی تأکید کرد: این اقدام در راستای تحقق اهداف کمیته امداد در کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تسهیل شرایط زندگی آنان صورت می‌گیرد.