۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

۱۰۰ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در کردستان اهدا می‌شود

سنندج-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) یکصد سری جهیزیه به مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی اهدا می‌شود.

رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد حمایتی خبر داد و اظهار کرد: ۱۵۰۰ سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این نهاد در سراسر کشور به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) اهدا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان افزود: در این اقدام خیرخواهانه، ۱۰۰ سری جهیزیه به نیازمندان استان کردستان تعلق خواهد گرفت.

وی بیان کرد: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایجاد زمینه‌سازی برای شروع زندگی مستقل زوج‌های جوان برگزار می‌شود.

طوسی تأکید کرد: این اقدام در راستای تحقق اهداف کمیته امداد در کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تسهیل شرایط زندگی آنان صورت می‌گیرد.

