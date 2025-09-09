به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان ولی رحمانی ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت حامیان سلامت استان گیلان ضمن تقدیر از شهدای سلامت و نیروهای مسلح و تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: ایران سرافراز سرزمینی است که از دیرباز به همین نام شناخته شده و خواهد ماند. عشق به این سرزمین رسالتی است که همه باید بیاموزند و منتقل کنند.
وی با اشاره به فعالیتهای نیروی زمینی ارتش در ۲۳ استان کشور افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با انجام وظایف محوله، در کنار دولت و دیگر نهادها، برای ایجاد آرامش و رفاه مردم تلاش میکند. قدردانی از پزشکان، پرستاران، افسران و مدیران متعهد و مسئول، وظیفه همه ماست، چرا که هیچ کشوری بدون تلاش این نیروها آباد نخواهد شد.
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه پزشکی تنها شفا دادن نیست، تصریح کرد: رسالت واقعی پزشکی شامل ایثار، جانفشانی و عشق به سرزمین است و همه فعالان حوزه سلامت نقش مهمی در خدمت به مردم و کشور دارند.
وی همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ در تربیت نسل آینده تأکید کرد و گفت: فرزندان ما باید از همان صبح که از خواب بیدار میشوند، با احترام به ارزشهای ایران و قدردانی از کسانی که برای امنیت و سلامت کشور تلاش میکنند، بزرگ شوند و عشق به وطن را در دل خود جای دهند.
امیر خلبان رحمانی به همکاری بین نهادهای دولتی و نیروهای مسلح اشاره و اظهار کرد: همکاری با استانداریها، دانشگاههای علوم پزشکی و نمایندگان مجلس نشان میدهد خدمترسانی بدون همدلی و همراهی ممکن نیست و همه باید برای شکوفایی و درخشش ایران تلاش کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه «منتهای دینداری، انسانیت و عشق به وطن است»، از حاضران قدردانی کرد و افزود: با ایمان، اخلاق حرفهای و همت بلند، ایران را هر روز درخشانتر و آبادتر خواهیم ساخت.
