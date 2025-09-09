به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح سه نیروگاه خورشیدی در استان یزد، با اشاره به جایگاه ویژه یزد در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به مدار آمده و این رقم تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سهم یزد در برنامه ملی تولید ۳۰ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر، سه هزار مگاوات تعیین شده که با همت مجموعه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طی سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

بابایی با اشاره به صدور ۷۷۰۰ مگاوات مجوز و ثبت بیش از ۱۷ هزار مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی گفت: محدودیت زیرساخت‌های انتقال و پست‌های برق از چالش‌های پیش‌رو است، اما با برنامه‌ریزی دقیق، این موانع برطرف خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری ۲۱ مگاوات ظرفیت جدید در استان و پیشرفت پروژه ۱۰۰ مگاواتی چادرملو خبر داد و تأکید کرد: یزد یکی از استان‌های پیشتاز کشور در این عرصه است و با حمایت‌های وزارت نیرو، به الگویی موفق در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد.