  1. استانها
  2. یزد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در یزد تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد

ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در یزد تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد

یزد- استاندار یزد گفت: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان یزد تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح سه نیروگاه خورشیدی در استان یزد، با اشاره به جایگاه ویژه یزد در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به مدار آمده و این رقم تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سهم یزد در برنامه ملی تولید ۳۰ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر، سه هزار مگاوات تعیین شده که با همت مجموعه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طی سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

بابایی با اشاره به صدور ۷۷۰۰ مگاوات مجوز و ثبت بیش از ۱۷ هزار مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی گفت: محدودیت زیرساخت‌های انتقال و پست‌های برق از چالش‌های پیش‌رو است، اما با برنامه‌ریزی دقیق، این موانع برطرف خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری ۲۱ مگاوات ظرفیت جدید در استان و پیشرفت پروژه ۱۰۰ مگاواتی چادرملو خبر داد و تأکید کرد: یزد یکی از استان‌های پیشتاز کشور در این عرصه است و با حمایت‌های وزارت نیرو، به الگویی موفق در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد.

کد خبر 6584888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها