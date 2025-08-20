پروژه ۶ هزارمیلیاردی نیروگاه خورشیدی یزد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مباحث مربوط به سرمایهگذاری جدید جهت احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی در استان یزد، به ریاست استاندار برگزار شد.
محمدرضا بابایی در این نشست، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات سرمایهگذاری جدید در استان در راستای تحقق شعار سال گفت: این نشست با موضوع سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی و با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد. بابایی از سرمایهگذاری ۶ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در استان خبر داد و گفت: هزینه ایجاد این نیروگاه خورشیدی ۳۰ میلیارد تومان بهازای هر مگاوات برآورد شده است.
استاندار یزد با تأکید بر رفع موانع احتمالی در مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان گفت: بهمنظور آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در هفته دولت و بهرهبرداری تا یک سال آینده، مسئله واگذاری زمین و تأمین زیرساختها در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.عالیترین مقام اجرایی استان یزد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس وعدههای سرمایهگذار، ظرفیت تولید برق خورشیدی این نیروگاه تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
