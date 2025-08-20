پروژه ۶ هزارمیلیاردی نیروگاه خورشیدی یزد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری جدید جهت احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی در استان یزد، به ریاست استاندار برگزار شد.

محمدرضا بابایی در این نشست، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات سرمایه‌گذاری جدید در استان در راستای تحقق شعار سال گفت: این نشست با موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. بابایی از سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در استان خبر داد و گفت: هزینه ایجاد این نیروگاه خورشیدی ۳۰ میلیارد تومان به‌ازای هر مگاوات برآورد شده است.